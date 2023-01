De auto van Mohammed en zijn vriendin brandde wéér uit: ‘Met welke ex-partner of buurman heb ik ruzie?’

,,We schrokken wakker van wat gerommel. Even later hoorden we ook een doffe harde knal, niet direct beseffende dat het onze auto kon zijn. Maar toen werden we al snel gewaarschuwd door buren”, zegt Aallouch.



In de nacht van 8 op 9 juli vorig jaar was het al raak bij het Lobithse stel. Ook toen brandde een van hun auto's uit, op dezelfde parkeerplaats. De politie vermoedde destijds brandstichting. Daar wordt ook nu rekening mee gehouden.