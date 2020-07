De camping vol? In steeds meer achtertuinen ben je ook van harte welkom

Zonder het te weten is ze een trendsetter geweest. Inge van Wolferen uit Tolkamer liet drie jaar geleden voor het eerst een gezin van een flatwoning in Den Haag in haar tuin slapen. ,,We hebben best een leuke tuin. En ik wil graag dingen die ik heb delen met anderen.’’

Ze blijkt niet de enige. Door de coronacrisis is het fenomeen slapen in elkaars tuin een vlucht gaan nemen. In de eerste weken na de Lockdown ontstonden zowel in Nederland als in België websites waar mensen zich konden aanmelden om in elkaars tuinen te gaan logeren.