De dochters van Hester, Riet en Judith werden alle drie vermoord, nu plaatsen ze samen een gedenksteen: ‘Het zwarte randje moet grijs worden’

Waar is de kermis komend jaar? Centrum Doesburg weer in beeld ondanks ‘onverant­woor­de risico’s’

Gesteggel over waar de Doesburgse kermis in 2024 moet staan. Afgelopen mei stonden de attracties voor het eerst in de Turfhaven, maar veel Doesburgers bleven toen weg. De gemeente onderzoekt nu wat de beste plek voor 2024 is.