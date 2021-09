De droom van elke amateurarcheoloog: Wil en Jasper vinden deel Romeinse helm in Spijk

Zeer schaars

Intercisa-helmen zijn zeer schaars in Nederland. Er is een kam gevonden in de Waal bij Nijmegen en ook in de gemeente Peel en Maas zijn enkele fragmenten van een helmkap naar boven gehaald. En dat is het dan wel.



Waar de kam nu is wordt door de eigenaren in het midden gehouden. ,,Dat is niet handig om te vertellen, het gaat om een kostbaar museumstuk. De kamhouder was verguld en is voorzien van zilveren klinknagels”, zegt Kuijpers.