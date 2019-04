De leerlingen van de Sterrenschool in Zevenaar moeten in 2020 weer allemaal om half negen beginnen: ‘Onbegrijpelijk’

Putman begint de schooldag met zes kinderen in de klas. Om half negen komt de volgende groep. Om negen uur de laatsten.



Nog wel, want komend schooljaar moet de Sterrenschool als het aan onderwijsminister Arie Slob ligt, de flexibele lestijden afbouwen. Hij heeft het experiment met flexibele onderwijstijden dat sinds 2011 op twaalf scholen in Nederland wordt gehouden, stopgezet.



Bij vijf scholen, waaronder die in Zevenaar, is het een succes, maar bij de overige niet. Daar is de kwaliteit van onderwijs onder de maat. Dat heeft de minister er toe doen besluiten niet verder te gaan met de proef.