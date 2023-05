De Rietvoorn in Pannerden vist al 70 jaar op het eiland

Henk Bloemers wil afscheid nemen met titel in Zelhem: ‘Een geweldig feest als we winnen’

Trainer Henk Bloemers (53) droomt van een afscheid in stijl. Op tweede pinksterdag kan het zondagteam van het Zelhemse ZZC’20 de titel in de vijfde klasse B pakken, tijdens de allerlaatste wedstrijd in de clubhistorie.