De verkeersborden staan al langs de A12: vanaf maart mogen we niet meer harder dan 100 kilometer per uur

ZEVENAAR - De eerste 100 kilometer per uur snelheidsborden zijn geplaatst langs de A12 ter hoogte van oprit Zevenaar. Ze zijn nog bedekt. Vanaf midden maart is dit de maximumsnelheid die op de Nederlandse autosnelwegen gaat gelden.

De snelheidsverlaging is een van de maatregelen om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Deze week zijn de eerste 100-borden in regio Oost-Nederland geplaatst.



Deze zijn nu nog afgeplakt met tape of bedekt met een hoes. In het lange weekend van donderdag 12 tot en met maandag 16 maart wordt dit van de borden verwijderd en kan de wijziging worden doorgevoerd.

‘Enorme klus’

,,Het is een enorme klus, vandaar dat we al wat voorbereidingen treffen", vertelt persvoorlichter Ursula Neering van Rijkswaterstaat. In totaal gaat het om zo’n 900 borden die Rijkswaterstaat Oost-Nederland in de regio moet plaatsen. Dit gebeurt samen met de reguliere onderhoudsaannemers.



Neering verwacht dat alle aanpassingen van de borden in het lange weekend gedaan kunnen worden. ,,Maar mocht dit niet lukken, dan is er twee weekenden later een reserveweekend.” Als er na 16 maart nog geen 100-bord is geplaatst, dan houd de snelheid van de oude borden aan. De politie geeft aan niet extra te gaan controleren.

Volledig scherm Een ingepakt 100-bord op de A12. © Jan Ruland van den Brink

