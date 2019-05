Deel van grote schuur in Pannerden stort in nadat man wagen eruit wil rijden

Provinci­aal geld naar Sevenaer en Commande­rij

15 mei ZEVENAAR/DOESBURG - Landgoed Sevenaer in Zevenaar en Commanderij Doesburg zijn in de prijzen gevallen bij de verdeling van provinciale subsidies voor het opknappen van historische gebouwen. In totaal gaat het om een bedrag van ruim zes ton voor de beide Liemerse projecten. Dat heeft de provincie woensdag bekend gemaakt.