Dementerende Zevenaarder die meisje (8) betastte gaat naar instelling

Voor eigen rechter spelen

De ouders maakten zich zorgen dat de man, die eerder is veroordeeld voor ontucht met een minderjarige, terug zou keren naar de buurt. Hun dochter was daar bang voor. Buurtbewoners hadden al gedreigd voor eigen rechter te spelen als hij weer naar huis zou gaan. Het ging mis toen het meisje die dag in augustus met haar moeder de hond uit liet. Ze raakten in gesprek met de hun bekende buurtbewoner. De moeder ging op een gegeven moment naar huis, het meisje liep nog even verder met de hond en de man.

Excuses

Toen de hondenriem verstrikt raakte in de struiken, hielp de man het meisje. Ze was blij met zijn hulp en gaf hem een knuffel. Vervolgens begon hij aan haar te zitten. ’s Avonds in bed vroeg ze aan haar moeder of het normaal was dat hij zomaar aan haar plasser had gezeten. De man had haar ook op haar mond gezoend en haar hand in zijn kruis gelegd, vertelde ze.