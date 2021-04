Derby tussen Liemerse gemeenten: wie wipt de meeste tegels? Lobke (42) heeft er al 275 verzameld voor Zevenaar

Voor het eerst in de historie: wandelen langs schietga­ten en pisnissen in het ringkanaal

5 april DOORNENBURG - Varen,schaatsen of zwemmen in de gracht. Het kan allemaal. Maar lopen door een gracht? Ja, dat kon met de paasdagen ook. Op Fort Pannerden waar het ringkanaal rond om de met 13 miljoen bakstenen gebouwde vesting voor het eerst in de historie voor het publiek werd opengesteld.