Deze Giesbekenaren zijn de beste acrobaten op een paard: ‘Een beloning voor heel lang, heel hard werken’

2022 of 1222? Sharon en Jop trouwden dit weekend zoals ze dat in de Middeleeu­wen deden

TOLKAMER - Het dorp Tolkamer waande zich dit weekend weer heel even in de middeleeuwen. Op de kade werd namelijk een huwelijk voltrokken in de stijl van 800 jaar geleden. Gehuld in passende kleding, gaven Sharon Derksen en Jop Lamers elkaar het ja-woord zoals het ging in het jaar 1222.

21 augustus