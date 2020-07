Deze kermis was anders dan anders in Zevenaar: ‘Jongeren hadden zelfgemaakte knuppels bij zich’

Kermis Zevenaar leegge­veegd om geruchten over wapens en ruzie tussen twee groepen

11:12 ZEVENAAR -De kermis in Zevenaar is maandagavond leeggeveegd, nadat de politie informatie binnen had gekregen dat aanwezigen wapens zouden hebben. Van wie die informatie afkomstig was is niet duidelijk.