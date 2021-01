‘Dikke heisa’ Zevenaar blijft uit: ‘We laten hier niets gebeuren’

Zevenaar was vrijdagavond goed voorbereid op ongeregeldheden die door onbekenden op sociale media werden aangekondigd. In het centrum reden politieagenten rond in opvallende en onopvallende auto’s en op ontsluitingswegen werd gepost. Maar van onrust was geen sprake.

Twee agenten en een boa

Om 19.00 uur, het aanvangstijdstip van de ‘dikke heisa’, werd het Raadhuisplein bevolkt door twee politieagenten en een boa van de gemeente. Af en toe kwam er een Zevenaarder, al dan niet met hond, langs om een praatje te maken. ,,We laten hier niets gebeuren. We staan aan jullie kant”, riep een vrouw die deel uitmaakte van een groepje van vier.

In de Didamsestraat, op een steenworp afstand van het Raadhuisplein, stond een groepje winkeliers. De kans dat het mis zou gaan in Zevenaar was klein, maar helemaal zeker waren ze er niet op. Ook de politie niet. ,,We staan hier nu met zijn tweeën maar als het nodig is, is hier in no time versterking”, aldus de agent.

Volledig scherm Politie en pers op het Raadhuisplein in Zevenaar. © DG

Burgemeester

Ook burgemeester Lucien van Riswijk nam een kijkje. Hij was opgelucht. ,,Ik ben blij dat het rustig was. Als we allemaal alert blijven denk ik dat we dat ook de komende week zo kunnen houden”, zei hij.

Een aantal van de zogenoemde essentiële winkels in Zevenaar sloot vrijdag eerder. Er hing een briefje op de deur met de mededeling dat de zaak vrijdag 29 januari 'wegens omstandigheden’ om 18 uur zou sluiten. ,,Vanwege de rellen die zijn aangekondigd”, wisten ze op straat.

Vorig weekeinde waren er, na het ingaan van de avondklok, rellen in onder andere Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en Den Haag.

Volledig scherm Het Raadhuisplein in Zevenaar. © Pim Roelofs/DG