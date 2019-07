Dit knipogende uiltje werd gered door de politie in Zevenaar

Ruim 150.000 euro nodig voor tijdelijk beheer Hal12

15 juli ZEVENAAR - Voor Hal12, het nieuwe cultuurcentrum in Zevenaar, is direct 150.000 euro nodig. Dat geld is bedoeld voor een tijdelijk team, dat Hal12 gaat beheren en exploiteren totdat hiervoor een stichting is opgericht. Die stichting had er al moeten zijn.