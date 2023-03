Dit restaurant is veel meer dan de plek waar oma haar verjaardag viert

Brand bij Orientalis treft ook het Romeinse schip van Millingen

Bij de brand die zaterdag woedde in een grote loods van Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting is ook een stukje Millings erfgoed verloren gegaan. Onderdelen van de zogenoemde liburna, een replica van een Romeins roei- en zeilschip die tien jaar geleden werd gebouwd in Millingen, zijn verbrand.