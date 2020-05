Dixi’s op de camping in Tolkamer: ‘Het alternatief is thuisblijven’

Uitvaart­bran­che bakkeleit over plannen voor nieuwe crematoria: ‘Twee is teveel’

13 mei ZEVENAAR - De uitvaartbranche bakkeleit over de plannen voor twee nieuwe crematoria in Zevenaar. Daarmee ontstaat een overschot aan crematievoorzieningen in de regio, is de vrees van de Achterhoekse uitvaartondernemer Bert van Asselt.