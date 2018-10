Dj Tiësto headliner op Mexicaanse editie van Dreamfields

Sjors sportief en creatief slaan aan in de Liemers

7:12 ZEVENAAR/WESTERVOORT - Sjors sportief en Sjors creatief, het programma om kinderen te stimuleren te gaan sporten en creatief bezig te gaan, is succesvol in De Liemers. In Zevenaar hebben zich binnen een paar weken 900 kinderen aangemeld voor een kennismakingsactiviteit bij één van de ruim vijftig deelnemende clubs, in Westervoort meer dan 600 voor.