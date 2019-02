Dode bij zware aanrijding in Zevenaar

Het dodelijke slachtoffer zou de bijrijder zijn in een van de bij de botsing op de Babberichseweg betrokken auto's. In de andere auto zat alleen de bestuurder.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is kort na het incident nog niet bekend. De bestuurder van het aangereden voertuig is licht gewond. De bestuurder van het andere voertuig is met de schrik vrijgekomen.



De weg werd na het ongeval enige tijd afgesloten.