Dode gevonden in auto onder water bij Giesbeek

De auto ligt nog in het water, maar agenten hebben al wel geconstateerd dat de persoon in de wagen is overleden. Duikers en een takelwagen zijn aanwezig, maar de auto ligt nog in het water. Het is niet bekend of de wagen recent in het water is gereden, of dat hij er al langer ligt. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en identiteit.



Het is de derde lijkvinding in korte tijd bij Rhederlaag. Onlangs werden de lichamen van een verdronken Duitse toerist uit het water gehaald en een 58-jarige Arnhemmer die al enige tijd werd vermist.