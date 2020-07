Dode in auto bij Giesbeek uit het water gehaald

Petitie voor tiny houses in Zevenaar: ‘Niet alleen voor rich and famous bouwen’

14 juli ZEVENAAR - Om aan te tonen dat er in Zevenaar behoefte is aan tiny houses, is Sociaal Zevenaar online een petitie gestart. Volgens de eenmansfractie bouwt Zevenaar te veel voor de ‘rich and famous’ en te weinig voor starters en alleenstaanden.