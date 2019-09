Dode man in de IJssel bij Lathum blijkt 37-jarige Duitser

Video Materiaal voor drugslab gevonden in bedrijfs­pand Zevenaar

4 september ZEVENAAR - In een bedrijfspand aan de Celsiusstraat in Zevenaar is vermoedelijk een drugslab ontdekt. Een politiewoordvoerster bevestigt dat er spullen zijn aangetroffen die gebruikt worden voor de productie van drugs. ,,We weten nog niet of het actief gebruikt is en het in die zin om een drugslab gaat.”