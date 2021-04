Dodelijke aanrijding met 18-jarige scooterrijdster: Bulgaarse trucker krijgt geldboete van 5000 euro

Vrachtwa­gen­chauf­feur denkt dagelijks aan fataal ongeval met scooter­rijd­ster (18) uit Tolkamer: ‘Ik heb dit nooit gewild’

30 maart ARNHEM – Waarom heeft de 42-jarige Bulgaarse vrachtwagenchauffeur de van rechts komende 18-jarige scooterrijdster uit Tolkamer niet gezien die fatale middag in de zomer van 2018 bij een bedrijventerrein in Zevenaar? ,,Ik heb me dat duizenden keren afgevraagd. Ik kan simpelweg niet begrijpen hoe het zover is gekomen”, aldus de geëmotioneerde man dinsdag voor de rechtbank.