Doesburgseweg bij Zevenaar weer open: gekanteld landbouwvoertuig vernielde wegdek en onderkant viaduct onder A12

Het incident gebeurde iets na tien uur. ,,Een vrachtwagen met trailer vervoerde een landbouwvoertuig, maar het geheel was te hoog”, vertelt de officier van dienst namens Rijkswaterstaat. Het landbouwvoertuig - een voermengwagen van het merk Eurocomp - viel van de trailer en richtte een flinke ravage aan onder het viaduct.

Rijkswaterstaat was tot 13.00 uur bezig met herstelwerkzaamheden. Onder andere met het dichten van gaten in het wegdek.

Het landbouwvoertuig werd even na 12.00 uur afgevoerd met een trekker. De bestuurder van de vrachtwagen - met een Italiaans kenteken - liep ondertussen ijsberend rond bij het viaduct. Even later vertrok hij ook.