Doolhof aan borden vanwege vervoersverbod na vogelgriep; maar waarom is dit verbod er eigenlijk?

update Uitbraak vogelgriep in Loo: meer dan 60.000 dieren geruimd op Liemerse boerderij

LOO - Bij een leghennenbedrijf in Loo, bij Duiven, is vogelgriep vastgesteld. Alle 60.000 dieren op het bedrijf worden geruimd. De dieren zijn gedood en worden woensdag afgevoerd. Het is het eerste geval van vogelgriep bij een boerenbedrijf dit jaar.

17 januari