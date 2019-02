‘Doorgetrokken A15 en bredere A12 liggen er in 2024'

Nog even genieten op het terras: witte wijn en uitzicht op de Rijn

26 februari TOLKAMER Uitzicht op de Rijn, een stralende zon en een witte wijn binnen handbereik. Het is nog even genieten op de Europakade in Tolkamer. ,,En dat in februari”, lacht Ben Lamers, uitbater van de horecagelegenheden Kade 5 en Kade 7. Lamers (in het midden op de foto) zag zijn terras sinds zondag volstromen.