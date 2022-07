Dreamfields in opbouw: ‘extra veel dansruimte vanwege lage waterstand IJssel’

Vanwege een tekort aan buschauffeurs rijden er geen pendelbussen tussen Arnhem-Centraal en het evenemententerrein in Lathum. Bang voor verkeer- of parkeerproblemen op en langs de Rivierweg, de enige toegangsweg naar het festivalterrein, is Brons niet.



,,We hebben extra parkeerplek voor pakweg 1.000 voertuigen en we hebben tijdig gecommuniceerd dat de pendelbussen niet rijden. Er rijden wel bussen, maar die zijn van onze partners en daar moet apart een kaartje voor worden gekocht.”



Vanwege het 10-jarige bestaan van Dreamfields, waar ongeveer 35.000 dansliefhebbers op afkomen, is er een speciale cocktail gemaakt met onder meer gin en gemberbier. Volgens Brons belooft het drankje veel goeds: ,,We hebben die onlangs al uitgeprobeerd en die smaakt goed.”