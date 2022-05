Dreamfields nog zeker vijf jaar aan Rhederlaag: mogelijk terugkeer tweedaags festival vanaf 2024

LATHUM - Dancefestival Dreamfields blijft in ieder geval tot 2026 georganiseerd worden bij recreatiegebied Rhederlaag. De samenwerking tussen Leisurelands en Matrixx events is verlengd.

Het festival keert op 9 juli terug na twee jaar afwezigheid door corona. Het is de tiende editie van Dreamfields, dat al sinds 2011 aan de Rhederlaag gehouden wordt. Met de verlengde samenwerking tussen Leisurelands en Matrixx Events zal in ieder geval editie veertien ook nog in Lathum gevierd worden.

,,De unieke festivallocaties van Leisurelands zijn een belangrijk onderdeel van het succes van Dreamfields. We zijn dan ook blij dat we hier nog lang kunnen blijven", zegt David Brons, directeur van Matrixx Events.

Terugkeer naar tweedaags festival?

Ook Kees Rutten van Leisurelands is blij dat Dreamfields nog jaren in Lathum blijft. Tegelijkertijd hoopt hij in de toekomst weer een tweedaags festival te kunnen verwelkomen. ,,We zagen voor corona dat Dreamfields steeds populairder werd. Op het festivalterrein is ook nog ruimte voor uitbreiding", aldus Rutten.

Dreamfields was in 2017 voor het eerst een tweedaags festival. Op zaterdag was er ruimte voor dance. Op zondag maakten de DJ's plaats voor bekende artiesten tijdens Dreampop. Er kwam een einde aan Dreampop door de belastingheffing die de gemeente oplegt voor commerciële evenementen met meer dan 10.000 bezoekers. Dat zou volgens Matrixx een forse stijging van de ticketprijzen betekenen.

,,Wij hebben aangegeven terug te willen naar de zaterdag en zondag, maar Matrixx Events heeft aangegeven daar in ieder geval in 2022 en 2023 geen gebruik van te willen maken”, zegt Rutten.