Dreiging hoogwater: dagelijkse dijkcontrole in de Liemers en coupure kade Tolkamer dicht

Door het hoge water, zeker in combinatie met harde wind, is er een kans dat keien of boomstammen tegen de dijk beuken en schade veroorzaken. ,,Maar ook bevers en muskusratten kunnen zorgen voor schade”, zegt dijkbeheerder Rens Huuskes van het waterschap.



,,Die graven hun holen in de dijk. Als het water hoog is, kunnen zand en aarde in het dijklichaam wegspoelen. Het water drukt tegen de dijk aan, waardoor het onder de waterkering door sijpelt. Het water moet ergens naartoe. Daardoor ontstaat binnendijks kwelwater. We letten goed op of daar zand te zien is. Als dat zo is, zijn we extra alert. Een klein beetje zand kan het begin zijn van een groter probleem. Daarvan is nog geen sprake, we hebben de dijken behoorlijk op orde.”