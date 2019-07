Drie gewonden bij aanrijding in Angerlo

DCS houdt ook van de Zweedse voetbal­sters

8:15 ZEVENAAR - De Oranje leeuwinnen treffen vandaag Zweden in de halve finale van het WK. Voor DCS uit Zevenaar is het een weerzien van oude bekenden; de Zweden trainden in 2017 tijdens het EK in Nederland drie weken op sportpark Hengelder.