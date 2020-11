Drie tips binnen over diefstal peperduur gereedschap uit bedrijfsbus Pannerden

Rijnstate beslist woensdag over Zevenaar: ‘Nu nog geen idee wanneer OK’s weer bemand zijn’

4 november ZEVENAAR - Rijnstate Ziekenhuis verwacht komende woensdag te kunnen melden of de sluiting van de operatiekamers in Zevenaar wordt verlengd of niet. Het personeel uit Zevenaar werkt momenteel in Rijnstate Arnhem om daar de zorg op peil te houden.