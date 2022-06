Driemaal is scheepsrecht: het nieuwe aanbiedstation op 7Poort in Zevenaar wordt eindelijk gebouwd

Met de aanhanger naar het aanbiedsta­ti­on? Neem maar een goedgevul­de portemon­nee mee

’s-HEERENBERG/ ZEVENAAR - Met open mond stond Mark Mooren vorige week bij de milieustraat in Zevenaar. Zes vuilniszakken met huishoudelijk afval leverde de Didammer in. Of hij daar even 24 euro voor wilde aftikken. Mooren wist niet wat wij hoorde, maar betaalde zonder te mokken. ,,Eén keer vergeten de container aan de weg te zetten komt mij zo wel heel duur te staan.” En het wrange is: was hij een paar dagen eerder geweest, dan had hij veel minder hoeven te betalen.

10 januari