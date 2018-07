Drietal dat na ongeluk op A12 bij Zevenaar in weiland lag op vrije voeten

ZEVENAAR - De drie betrokkenen bij het ongeluk op de afrit van de A12 bij Zevenaar afgelopen zaterdagnacht zijn vrij man. ,,Er zijn geen strafbare feiten ontdekt’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Dus alles wat er overblijft, is een eenzijdig ongeval. Er is verder geen reden voor strafrechtelijk onderzoek.’’

Bij het ongeluk dat in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.00 uur gebeurde, raakten een 39-jarige man en twee jongens van 17 en 15 jaar gewond. De 39-jarige verkeerde zelfs even in levensgevaar.

Opmerkelijk was dat toen de politie en de andere hulptroepen ter plekke kwamen, de gecrashte auto - die over de kop was geslagen - was verlaten. De drie werden rond 03.00 ongeveer driehonderd meter verderop gevonden in een weiland.

Duits?

Zij werden met verschillende ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De dag erna werd duidelijk dat de drie niet wilden vertellen waarom ze het weiland in waren getrokken. ,,Ook de afgelopen dagen wilden ze dat niet vertellen’’, zegt de woordvoerder van de politie. ,,Maar omdat er geen strafbare feiten zijn gepleegd, wordt dat verder ook niet uitgezocht.’’

Volgens getuigen had de gecrashte auto een Duits nummerbord. Of het ook om Duitsers gaat, is onduidelijk. De politie kwam alleen achter de leeftijden van de drie. Volgens getuigen was er na de crash als eerste een Duitse politiewagen ter plekke.