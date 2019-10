Drietal voor rechter om 26 overvallen op hoogbejaarde pinners in wijde regio

Het drietal werd opgepakt in Deurne, waar de politie een overval voor hun ogen zagen gebeuren. Hun methode was even simpel als opvallend. De mannen hingen rond bij een pinautomaat.



Zodra iemand het pasje en pincode had ingevoerd, werd diegene opzij geduwd. Gauw tikten ze een bedrag in, gristen het geld dan weg en gingen er vandoor.



De arrestatie bleek een gouden vangst, de drie hadden het veel vaker gedaan. Wat heet, die week alleen al was er veertien keer toegeslagen in vier dagen. Alle slachtoffers waren op leeftijd. De jongste is 70. Een aantal had een rollator of liep met krukken.