Droomeditie Dreamfields: 'Het kon niet beter'

Video Keu­zestress op Dream­fields festival in Lathum

8 juli LATHUM- Ga ik naar de mainstage en daar los op dance? Probeer ik mezelf naar binnen te proppen in de Wunderbar? Of neem ik toch maar een kijkje bij een van de andere podia? Door het ruime aanbod op het Dreamfields festival in Lathum is er volop keus voor de fanatieke festivalgangers.