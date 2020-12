Drugskoks met labs in Zevenaar en Brabant krijgen tien jaar cel

Drie Tilburgers die in april vorig jaar alleen bij het laatste lab betrokken waren, hebben celstraffen gekregen van 18, 20 en 36 maanden. De rechtbank haalde vooral uit naar de eerste twee, vanwege hun ‘onverschilligheid’. ,,Het maakt hen kennelijk niet uit dat hun product de gezondheid van gebruikers aantast of dat het milieu door de door hen geloosde afvalstoffen ernstige schade wordt toegebracht.”



Dat laatste sloeg vooral op het drugslab in Baarle-Nassau. Daar raakte in 2017 door alle geloosde chemicaliën de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap ontregeld. Bij het lab in Rijen was de politie dagen bezig met de ontmanteling. De mannen die hun panden verhuurden zijn eerder al veroordeeld. De verhuurder in Rijen werd 4,5 jaar opgesloten.