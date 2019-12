Drukte bij dierenarts: ‘Ga niet vier dagen knallen’

Quote Los van het feit dat veel dieren de knallen niet prettig vinden, er vallen jaarlijks ook veel gewonden Jasmijn van Tricht Dierenarts Bruns is geen fan van vuurwerk, zo geeft hij eerlijk toe, en met hem veel dierenliefhebbers. Vooral honden kunnen erg bang zijn voor de harde knallen en felle flitsen. Wat Bruns opvalt is dat er door de jaren heen steeds vaker vuurwerk wordt afgestoken. ,,Op verjaardagen en evenementen en dit jaar dus vier dagen in december. Want denk jij dat de kinderen wachten tot 31 december middernacht?”



Dat er de afgelopen weken al flink is geknald, weet ook Jasmijn van Tricht van Dierenkliniek Westervoort-Duiven. ,,Wij hebben het al een paar weken druk. Maar of het drukker is dan voorgaande jaren durf ik niet te zeggen”, vertelt Van Tricht. Mensen komen pilletjes halen voor angstige honden. In de kliniek in Westervoort wordt vooral Pexion verstrekt, tabletten die al een paar dagen voor oudjaar aan het huisdier gegeven kunnen worden. ,,De dieren worden er rustig van”, vertelt Van Tricht, die pleit voor vuurwerkshows door professionals en een verbod voor de verkoop van vuurwerk aan particulieren. ,,Los van het feit dat veel dieren de knallen niet prettig vinden, er vallen jaarlijks ook veel gewonden. Van mij hoeft het niet zo dat vuurwerk.”

Kinderboerderij Horsterpark in Duiven ervaart weinig overlast van vuurwerk. Gelukkig maar, zegt Renate Bartels namens de kinderboerderij. ,,De boerderij staat midden in het park en blijkbaar ligt het niet op de loop- en fietsroutes van mensen die vuurwerk afsteken”, zegt ze. Uit voorzorg gaan alle dieren ‘s avonds wel naar binnen. ,,Overdag is er altijd iemand aanwezig die een oogje in het zeil houdt. De pony’s kunnen zelf naar binnen gaan, als ze daar behoefte aan hebben. De andere dieren krijgen hulp van ons.”

De kinderboerderij in Duiven heeft koeien, varkens, konijnen en kippen. Bartels: ,,Het enige wat hier wel eens voorkomt is dat er vuurwerk in de buizen wordt gegooid. Die liggen even verderop. Dat geeft een extra harde knal. Kinderen vinden dat leuk, maar dieren niet.”

Ook katten zijn bang

Dierenarts Bruns heeft twee honden waarvan er een erg bang is voor vuurwerk. ,,Ook katten kunnen erg bang zijn, maar de eigenaar ervaart dat niet zo omdat ze zich verschuilen. Je ziet ze dus even niet of minder.” Op oudjaarsdag laat Bruns zijn honden uit in het Montferlandse Bos, waar het rustig is. ,,Op oudjaarsdag zijn we geopend. Als buurtkinderen vuurwerk afsteken vraag ik ze te stoppen. Mensen moeten de kliniek zonder geknal kunnen bereiken.”

Vuurwerk afsteken een traditie in Nederland? Bruns twijfelt daaraan. ,,Volgens mij wordt er pas sinds de jaren zeventig steeds meer geknald, met het groeien van de welvaart in Nederland”, aldus de Zevenaarder, die liever ziet dat er op een aantal centrale plaatsen eenmaal per jaar gecontroleerd vuurwerk wordt afgestoken. ,,Dan zorg ik wel dat ik daar met mijn honden juist niet ben. Ieder zijn ding. Wat ik wel opmerkelijk vind is dat boeren en bouwers zich aan strenge stikstofeisen moeten houden, maar dat met oud en nieuw door vuurwerk veel fijnstof en roetdeeltjes in de natuur terechtkomen.”