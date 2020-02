Duitse burgemeester bij dodenherdenking Zevenaar: ‘Aanvankelijk bedenkingen’

Op uitnodiging van de Zevenaarse burgemeester Lucien van Riswijk komt Hinze op 4 mei naar Zevenaar. Bij het plaatselijke comité 4 en 5 mei bespeurde Van Riswijk reserves over de aanwezigheid van een Duitse ambtsdrager tijdens de Dodenherdenking.



Marie-José Ogink van het 4 en 5 comité in Zevenaar erkent dat een aantal leden van het comité zijn bedenkingen had. ,,Maar wij hebben geen bezwaar tegen de aanwezigheid van burgemeester Hinze op 4 mei. Na 75 jaar zoeken we verbinding. Samen herdenken is een van de thema's bij deze herdenking van de oorlog, een bijzonder moment.”