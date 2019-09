Duitse medicijnen vervuilen ‘onze’ Rijn

,,Als die stijging doorzet, zullen we meer moeten zuiveren om het uit het drinkwater te houden.” Dat zegt Gerard Stroomberg, directeur van RIWA-Rijn.



De vereniging van drinkwaterbedrijven langs de Rijn presenteerde vorige week haar jaarrapport over de Rijn in 2018. ,,Helaas”, zegt Stroomberg, ,,is de rivier nog steeds niet zo schoon als we zouden willen.”



2018 was een jaar van uitersten voor de Rijn, stelt RIWA-Rijn. Het jaar begon erg nat, waardoor er bij Lobith zeer veel water het land binnen kwam. Door de lange, droge periode in de zomer, nam de waterhoeveelheid aanzienlijk af, tot de laagste stand in 20 jaar.