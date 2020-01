Duitser (20) opgepakt die met vuurwapen door supermarkt in Zevenaar loopt

5 vragen over Opluchting om doorgaan Dream­fields op zelfde plek: ‘Hier gaan we liever niet weg’

15:13 ZEVENAAR - Pakweg 30.000 danceliefhebbers kunnen opgelucht ademhalen. Dreamfields Festival is ook in 2021 op Rhederlaag. Organisator Matrixx Events moet wel belasting betalen voor het dance-event, maar niet zoveel als was aangekondigd: de vermakelijkhedenretributie is geen 80 mille maar ‘slechts’ 30.000 euro.