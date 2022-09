Duitser op scooter zwaargewond in Zevenaar

Zevenaar trekt portemon­nee om problemen met jongeren op te lossen; jongeren­wer­ker de straat op

ZEVENAAR - Een jongerenwerker moet de overlast van hangjongeren in Zevenaar verminderen. De gemeente is van plan eenmalig 120.000 euro uit trekken voor een proef om deze nieuwe kracht de straat op te krijgen en jongerengroepen in beeld te brengen.

7 september