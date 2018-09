Duivenaar haalt in Zevenaar met twee messen verhaal bij geheime geliefden

Toekomst gloort voor verpauperd klooster Juvenaat

24 september ZEVENAAR - Eindelijk gloort er weer een toekomst voor het Juvenaat. Voor het monumentale pand in Zevenaar zijn maar liefst 21 ideeën binnengekomen voor een nieuwe bestemming bij de jury van de Steengoed Challenge. Het Juvenaat komt via de provincie in aanmerking voor een opknapbeurt.