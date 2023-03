Duizenden nieuwe woningen in de Liemers, maar voor ‘ambitieus’ plan is nog veel onzeker

Ruimte voor 6000 nieuwe woningen in de Liemers; ook forse investerin­gen in trein en bus

ZEVENAAR/ DUIVEN - In de Liemers is de komende jaren ruimte voor de bouw van zesduizend nieuwe woningen. Waar die huizen moeten komen, wordt deels nog onderzocht. Naast de al bekende locaties in de grote kernen, wordt ook gekeken naar uitbreiding.