Duo vernielt beeld in Pannerden, video-opname massaal gedeeld

Verband met eerdere diefstal?

Onduidelijk is of het om dezelfde dieven gaat als in Loil. Daar zijn in korte tijd twee beelden van hun sokkel gebroken. Het brons daarvan is gestolen. Begin deze maand werd’t Drammertje op het kerkplein in Loil ontvreemd, een beeld van carnavalsvereniging De Drammers. Maandagochtend werd daarnaast nog de diefstal van het bronzen beeld de Jubilans ontdekt. Dat bronzen beeld werd tien jaar geleden als blijvende herinnering aan het eerste openluchtspel in Loil werd gemaakt.