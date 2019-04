Een historisch besluit: vrouwen mogen prijsschieten bij EMM in Lobith

Waar andere schutterijen en gildes in de Liemers al overstag gingen, hield EMM vast aan traditie. Afgelopen jaar mochten dames in Babberich zelfs al meedoen aan het koningschieten, voor het eerst in het 144-jarige bestaan van Sint Jan. Bij de schutterij in Nieuw-Dijk kregen de vrouwen voor het eerst in het 97-jarige bestaan dezelfde rechten als mannen. En Sint Remigius in Duiven had voor het eerst een schutterskoningin, Conny Gidding.