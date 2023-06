Eén op de vier huizen in Zevenaar aangemerkt als energiezuinig

Vleesbe­drijf dat miljoenen verdient sponsort protest FDF: ‘Zij hebben hier ook wat bij te winnen’

Als Farmers Defence Force (FDF) donderdag protesteert in Den Haag is dat mede mogelijk gemaakt door vleesbedrijf Compaxo in Zevenaar. Het bedrijf met een omzet van honderden miljoenen per jaar sponsort een bus die demonstranten naar Den Haag moet brengen.