Een uitkering, maar toch voor een ton aan boten: betaalden Ruud en Brian met fout geld uit de wiet?

ARNHEM - Hoe kan iemand met een jarenlange wao-uitkering in zijn loods voor een ton aan tweedehands boten hebben liggen? Werd de botenhandel in Spijk soms betaald met ‘fout geld’ uit de hennepteelt?

Het is alweer zeven jaar geleden, mei 2013, dat de politie in Lobith en Tolkamer twee woningen binnenvalt en vader Ruud en zijn zoon Brian van R. arresteren. Al jaren doen op het voormalig ‘t Gelders Eiland verhalen de ronde dat de twee volop in de hennep zitten en sjacheren met gestolen goud. Ondanks zijn invaliditeitsuitkering rijdt senior rond in een Mercedes.

Twintig boten en oude auto's

In een loods aan de Beijenwaard in Spijk treffen agenten bijna twintig boten en wat oude auto’s aan. Op alles wordt beslag gelegd. De verzameling boten blijkt in totaal een ton waard. Vanuit Spijk werd een uiterst lucratieve illegale handel in tweedehands boten gedreven, stelt Openbaar Ministerie (OM) donderdag voor de rechtbank in Arnhem, waar vader Ruud (65) en zoon Brian (42) eindelijk eens terecht staan.

Mogelijk werd de botenhandel gefinancierd met het kweken van wiet, stelt de officier van justitie. Tussen 2007 en 2012 werd voor minstens 40.000 euro witgewassen.

Hoofdschuddend horen senior en junior haar verontwaardigd aan. Doodmoe zijn ze van die officier die hen als harde criminelen afschildert. Boos buitelen ze in de rechtszaal over elkaar heen. ‘Mevrouw de rechter’ moet begrijpen dat het allemaal weinig voorstelde. Dat geritsel in boten deed pa al in de vorige eeuw. Dankzij het spaargeld dat hij als heftruckchauffeur verdiende in de steenfabriek en zijn vrouw als schoonmaakster van discotheken.