Eerste Zevenaars Oktoberfest XL ook zonder Bayerische bierpullen een succes

De glazen waren er vervangen door plastic, zelfs een halve liter was teveel gevraagd en in plaats van bediend te worden, moesten de feestvierders zelf achter hun drankjes aan. Maar wat deert het. Na een wat stroeve start liep de feesttent aan de Oude Doetinchemseweg tegen negenen al flink vol en werd de stemming er met de minuut uitbundiger.

De Deurdweilers uit Angerlo

Niet in het minst dankzij de optredens van dweilorkest De Deurdweilers uit Angerlo, dat qua kopergeweld niet onderdeed voor een bayerische Blaskapelle. Het hielp ook dat veruit het grootste deel van de ruim duizend bezoekers de moeite had genomen zich in dirndl of lederhose te hijsen.

Volledig scherm Smaakvol en passend gekleed op het Oktoberfest in Zevenaar. © Jan Ruland van den Brink

Zoals de Zevenaarse vriendinnen Tanja Bosman en Susanne Janssen, die naar eigen zeggen om half zeven zelfs als eersten de feesttent hadden betreden. Tanja: ,,Toen was er nog helemaal niemand. Wij vieren het oktoberfest altijd bij Ons Café van Michel Sessink, wat nu dus verplaatst is naar deze kermislocatie.

Van ons had dat niet per se gehoeven. In Ons Café serveren ze van die grote glazen pullen met bier. Dat hoort. Ik vind dat plastic echt een tegenvaller hoor. Maar glaswerk zal wel niet mogen. De grootste maat die je hier kunt bestellen is 0,4 liter, dat past ook niet echt bij een Oktoberfest.”

Volledig scherm Ook mooi, 2 bezoekers van het Oktoberfest XL in Zevenaar ‘in uniform’. © Jan Ruland van den Brink

Betaalsysteem is goed

Wel blij zeggen de 39-jarige vriendinnen te zijn met het betaalsysteem in de tent. ,,Geen gedoe met muntjes, maar gewoon contant afrekenen. Loop je ook niet het risico aan het eind van de avond te blijven zitten met een zak vol muntjes.”

Over de prijs van consumpties hoorde je niemand klagen. 3 euro voor een biertje, terwijl je daar op een beetje dancefeest tegenwoordig al minimaal 3,60 voor kwijt bent. 4,50 euro voor een broodje bratwurst of warmvlees is ook goed te doen.

,,In de Randstad vragen ze tegenwoordig al heel andere prijzen”, merkt Susanne Janssen op. ,,Hier betaal je 6,50 euro voor een Weizenbier van 0,4 liter. Op het Scheveningse stand durven ze 12 euro te vragen voor een halve liter Weizen. En dan vinden ze het nog gek ook dat het aantal toeristen daar de laatste jaren is afgenomen.”

Quote De dirndl die de bierpullen serveren moeten in Duitsland ook flink aan de bak. Die hebben echt zulke schouders. Om over de rest nog maar te zwijgen, haha Jasper Rutjes

Voldoende personeel

Organisatorisch zat het door Michel Sessink van Ons Café en Elzelien Gijsberts van Proeflokaal Wittenburg op touw gezette Oktoberfest XL prima in elkaar. Voldoende personeel om iedereen snel van een hapje of drankje te voorzien en zelfs de mannen konden voor hun plas terecht in een proper toilet.

Waar onder de 29-jarige Jasper Rutjes die aansluitend direct weer zijn volgende pilsje bestelde. ,,Ik vind het hier echt geweldig. Ook al gaat het er in Duitsland toch wel heel anders aan toe. Ik ben wel eens in Keulen geweest en de kleinste maat die ik daar kon bestellen was 2 liter. De dirndl die de bierpullen serveren moeten daar ook flink aan de bak. Die hebben echt zulke schouders. Om over de rest nog maar te zwijgen, haha.”

Volledig scherm Proost. © Jan Ruland van den Brink