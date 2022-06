Eeuwenoud zwaard opgevist uit gracht Babberich: ‘Wellicht moordwapen uit sage over landhuis’

Het landhuis heet eigenlijk Huize Babberich, maar staat in de volksmond bekend als Halsaf. Dat heeft alles te maken met een eeuwenoud volksverhaal dat de ronde gaat over de plek. Een dienstmeid zou namelijk met een zwaard vijf rovers hebben onthoofd. Zij sneed dus hun hals af.

Het wapen is echter nooit gevonden. ,,Maar wellicht is dit zwaard het moordwapen van de dienstmeid”, jubelt De Nerée tot Babberich.

Is dit het wapen uit de sage over de moordende dienstmeid?

De magneetvisser heeft het zwaard - van zo'n 50 centimeter - volgens de landheer laten zien aan een archeoloog. ,,Deze schatte in dat het afkomstig is uit de zestiende eeuw”, vertelt hij. Of het verhaal van de dienstmeid zich ook afspeelt in deze tijd, durft De Nerée tot Babberich niet te zeggen.