Eigenaren scheurhuizen eisen actie om nieuwe schade te voorkomen: ‘Kap bomen binnen 8 meter van woning’

De liefde brengt Zevenaars VVD-raads­lid naar Apeldoorn: Renee Teunissen vertrekt

5 juli ZEVENAAR - VVD-raadslid Renee Teunissen stopt per 1 augustus als raadslid in Zevenaar. De liefde brengt hem naar Apeldoorn, waar zijn vriendin Jenny Elbertsen fractievoorzitter is van de liberalen in de gemeenteraad.