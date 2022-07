Einde aan ‘zorgwekkende’ opnamestop bij GGNet Zevenaar: ‘Voor nu oké, maar GGZ piept en kraakt aan alle kanten’

Problemen bij GGNet in Liemers zijn ‘zorgwek­kend’, aldus Zevenaar

ZEVENAAR/ DOESBURG - De gemeenten in de Liemers ervaren dagelijks de gevolgen van de problemen in de geestelijke gezondheidszorg. De recent ingevoerde opnamestop door GGNet in Zevenaar doet daar nog een schep bovenop.

25 januari